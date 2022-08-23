"Мы любим друг друга": сияющая жена Газманова оправдалась после ласк с молодым парнем

На днях в Сети появилась информация о том, что жену Олега Газманова Марину якобы поймали на ласках с молодым парнем. Однако эта информация так и осталась на уровне слухов. Критики тут же приплели то, что жена певца в последнее время сильно похорошела и занялась танцами. Супруга Газманова устала от сплетен вокруг ее семьи и ответила хейтерам.
"На сегодняшний день наша самая "большая вина" в том, что мы любим друг друга, свою семью и Родину. Да и вообще любим жизнь! Но есть кучка, даже горстка людишек, которая нам вменяет в вину – возраст! Они пытаются влезть в чужие трусы, кого-то с кем-то развести, поссорить, опорочить!" – написала жена Газманова.
Также она заявила, что ее муж по-прежнему "мега-плодовит", и она питает его "качественной женской энергией". Что именно имела ввиду жена Газманова, каждый поймет по-своему, однако совершенно ясно одно – у них в отношениях все отлично.
Докапываются хейтеры и до самого Олега Газманова. То им не нравится седина, то его борода, то слишком хорошо выглядит его фигура. По словам артиста, он поддерживает хорошую физическую форму благодаря ежедневным тренировкам, и здесь нет никакого секрета.
"Фокус в том, что ее надо делать каждый день, из года в год увеличивая нагрузки в соответствии со своими возможностями", – приводит ОСН слова Олега Газманова.