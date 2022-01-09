52-летняя жена Газманова прижалась к молодому красавчику после новости о расставании

Олег Газманов уехал на отдых без супруги.

На днях 70-летний музыкант отправился на горнолыжный склон в Сочи в компании друзей, его жена Марина предпочла остаться в Москве. Поклонники живо заинтересовались, почему супруги решили расстаться на новогодние праздники. Пока муж отдыхает в горах, Газманова решила взять уроки танцев. В своем блоге она опубликовала видео, на котором прижимается к молодому красавцу.

Марина поделилась, что после новогодних застолий испытывает потребность сжигать калории, а способ она выбрала крайне приятный. Поклонники были в восторге от видео с урока бачаты.

"Очень сексуальный способ избавления от лишних калорий и килограмм, да с таким партнером", "Мой любимый контент", "Прекрасно танцуете", "Как хорошо! Марина! Вы красавица! ", "Как красиво. Мотивация, спасибо", "Вдохновляющий танец!", "Какой прекрасный танец, так душевно, а какая пластика и грация, просто на высшем уровне", "Супруг не ревнует?", "Молодое тело всегда приятнее", – написали комментаторы.

Ранее дочь Олега Газманова отметила совершеннолетие. В честь этого события родители вручили девочки особенный подарок – щенка породы мальтипу. Газманов выложил видео с новым членом семьи в свой блог и написал, что теперь все счастливы.