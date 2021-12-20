"Младшенький": Газманова поздравляют с прибавлением в семье

Дочь Олега Михайловича Марианна недавно отметила совершеннолетие. На день рождения девушка получила от родителей особенный подарок – очаровательного щенка ценной породы мальтипу. Спустя несколько дней 70-летний артист гордо представил нового члена семьи своим поклонникам.
В своем инстаграм-аккаунте музыкант опубликовал трогательный ролик, в котором он забавляется с малышом.
"Симба Олегович Газманов! Все счастливы," – написал артист.
Правда, многим фолловерам показалось, что особенно счастлив от такого подарка сам Олег Газманов. Фолловеры даже заподозрили, что подарок артист выбирал больше для себя, чем для наследницы. Тем не менее, почти всех растрогала нежность артиста к новому любимцу. Люди принялись от души поздравлять мужчину с прибавлением.
"Младшенький будет любимчиком", "По-моему, папа купил его себе", "Малышу несказанно повезло!!! Но любить больше всего его будет папа", "Плюшевое очарование! С новым членом семьи!", "Еще один ребеночек, сладкий, младшенький, любимый!!!" – написали фолловеры.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что дочь артиста больше хотела на совершеннолетие получить другой подарок, стоимость которого доходит до 85 миллионов рублей. Однако Олег Газманов решил, что маленькая и милая собака гораздо лучше подойдет для юной девушки.