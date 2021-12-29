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Шоу-бизнес
Рельефное тело и нереальные голубые глаза: как выглядит приемный сын Олега Газманова

Рельефное тело и нереальные голубые глаза: как выглядит приемный сын Олега Газманова

Несмотря на то, что в Филиппе не течет кровь исполнителя, многие поклонники отмечают их внешнее сходство

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Многие россияне знают Родиона Газманова – старшего сына известного артиста Олега Газманова. Наследник появился на свет в первом браке прославленного отца, пошел по его стопам и к своим 40 годам успел добиться успеха в карьере. Однако помимо Родиона у знаменитости есть еще двое детей. 22-летнего Филиппа, своего приемного сына, певец вырастил как родного.

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 Олег Михайлович Газманов

Олег Михайлович Газманов певец

Олег Газманов живет душа в душу со своей второй супругой Мариной уже больше 20 лет. В это браке исполнитель не только стал отцом дочки Марианны, но и обрел приемного сына – наследника жены от первого мужа Вячеслава Мавроди, брата создателя "МММ" Сергея Мавроди. Певец усыновил Филиппа и воспитал его как свою кровиночку, хотя никогда не скрывал, что мальчик ему не родной.

Исполнитель не раз признавался, что не считает приемного наследника пасынком. Это неудивительно, ведь артист растил Филиппа буквально с рождения. Марина уже была беременна, когда ее первого мужа и отца ее еще нерожденного сына посадили за махинации с финансовой пирамидой. А из роддома ее вместе с младенцем забирал уже новый будущий супруг. Само собой, мальчику сразу досталась фамилия Олега Газманова.

Сейчас 24-летний Филипп способен украсть сердце практически любой дамы. В одном из интервью прославленный отец признавался, что его наследнику приходилось отбиваться от внимания противоположного пола с самого детства. Судя по всему, этим молодой человек пошел в родителя. Многие поклонники отмечают удивительное сходство Филиппа с неродным отцом.

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Публикация от Philipp Gazmanov (@philgazmanov)

Как и Олег Газманов, его приемный сын может похвастаться правильными чертами лица, спортивной фигурой и манерой держать себя в обществе. Несмотря на то, что певец никак не мог передать Филиппу свои гены, в чем-то его привлекательность – заслуга именно Газманова. Например, под его руководством молодой человек в свое время начал заниматься спортом и обзавелся внушительной мускулатурой, которую не раз демонстрировал в соцсетях.

Филипп не спешит делиться подробностями своей жизни и не слишком активничает в "Инстаграм". Однако каждый свежий снимок молодого человека заставляет вздыхать многих девушек. Виной всему, очевидно, обворожительная улыбка, яркие голубые глаза и мужественные черты лица наследника певца. К слову, Филипп умело пользуется своими внешними данными. Помимо бизнеса, сын артиста развивается в карьере фотомодели.

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Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 29 декабря 2021, 12:27 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
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