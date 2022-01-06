Больше не Виндзоры: королева Елизавета открестилась от Гарри и Меган

Традиционно британская королевская семья подводит итоги уходящего года. В этот раз королева не стала нарушать порядок. На официальном аккаунте монаршей семьи выложили слайд-шоу с фотографиями моментов из жизни Елизаветы и ее родственников.
Однако на видео заметен один нюанс – нет ни одной фотографии принца Гарри, Меган Маркл и их наследников. Пользователям сети это показалось странным, ведь ранее Меган говорила, что она находится в хороших отношениях с Елизаветой. Также она заявляла, что они с мужем до сих пор поддерживают связь с монархиней.
Конечно, официально Гарри и его семья принадлежат к королевской династии. Однако это видео – намек на то, что больше они не относятся к Виндзорам. Возможно, в будущем монаршья семья еще сделает заявление на тему Меган и Гарри.
Напомним, что недавно Елизавета намекнула на следующего монарха. Так, королева планирует передать престол своему сыну Чарльзу. Накануне она дала новый статус его супруге Камилле, возведя в ранг королевской дамы. Для Паркер-Боулз это знаменательный день, поскольку долгое время народ Великобритании воспринимал ее как разлучницу.