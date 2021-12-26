Кейт Миддлтон удивила народ неожиданным талантом

В социальных сетях обсуждают недавнее выступление Кейт Миддлтон по случаю Рождества.

Кейт Миддлтон не только примерная жена и мать, но и очень талантливая женщина. Недавно она приняла участие в рождественском благотворительном концерте. Герцогиня сыграла на фортепиано, аккомпанируя известному певцу Тому Уокеру.

Женщина восхищалась пением Уокера, поэтому сама предложила ему совместное выступление. Безусловно, эта идея пришлась по душе артисту, он сразу же согласился. Ведь предстать перед публикой вместе с членом королевской семьи – это огромная честь для любого гражданина Великобритании.

По словам Тома, это лучшее, что случалось с ним в жизни. Он выразил благодарность Кейт за то, что она выбрала именно его для демонстрации своего таланта. Певец отметил, что этот номер посвящен всем тем, кого нет на этом свете в Рождество.

Как оказалось, Миддлтон очень трепетно относится к музыке. Она даже брала уроки игры на фортепиано на протяжении нескольких лет. Особенно это увлечение помогло ей и ее семье во время пандемии коронавируса. По ее словам, благодаря музыке они смогли побороть стресс. Однако публично до этого момента герцогиня Кембриджская не демонстрировала свои навыки. Так что этот день она и мир в целом запомнят надолго.

Кейт очень волновалась, выходя на сцену. Но переживания оказались напрасны. Публика с восторгом восприняла выступление жены принца Уильяма. В социальных сетях ее принялись расхваливать. Так, фанаты королевской семьи писали, что игра женщины была первоклассной.

Напомним, что мероприятие организовали Кейт и Уильям, чтобы поддержать тех, кто пострадал от ковида. Супруги поблагодарили врачей и сотрудников общественных организаций за стойкость.