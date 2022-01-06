"Пещеру прикрой": показавшую трусы Бузову призвали угомониться

Поющая ведущая опубликовала в "Сторис" своего микроблога короткий ролик с танцами в смелом наряде. Ольга Бузова сняла видео перед VK Fest. Для этого она облачилась в алое платье со шлейфом.
Прозрачный верх платья позволил звезде показать грудь, а слишком короткий низ с подвязками для чулков открыл взорам подписчиков ее бедра. Артистка ошеломила фолловеров своим видом.
Некоторые заметили, что знаменитость пополнела. Кроме того, многие посчитали, что наряд Ольге Бузовой не по размеру. "По-моему, сильно перед короткий", "Оль, пещеру прикрой", "И чулки потеряла, и трусы показала", – раскритиковали теледиву россияне.
Отметим, что с наступлением долгих новогодних каникул Ольга Бузова регулярно гастролирует. Несмотря на изменения в фигуре, певица не стесняется показывать публике свои прелести.
Напомним, Ольга Бузова не раз признавалась в том, что очень хочет стать матерью. Но пока звезда никак не может забеременеть. Врач-диетолог Инна Кононенко ранее объяснила, в чем проблема певицы. Она посоветовала ей прекратить сидеть на жесткой диете. Возможно, артистка прислушалась к рекомендациям специалиста.