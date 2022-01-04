"Эмоциональный шантаж": выступление подопечного Градского в финале "Голоса" назвали фарсом

В последнем выпуске "Голоса" участники и наставники не переставали называть смерть Александра Градского невосполнимой потерей. Подопечный маэстро Алишер Каримов и вовсе довел зал до слез. Вместе с народным артистом финалист конкурса исполнил "Как молоды мы были". На большом экране воспроизвели фрагменты раннего выступления композитора.
Однако происходящее порой казалось "эмоциональным шантажом". LIFE назвал выступление Каримова фарсом, а его слова о покойном артисте – пафосными. Якобы участник, желая победить, многократно пытался вызвать эмоции у зрителей. Впрочем, одержать победу Алишеру все равно не удалось.
Напомним, победителем 10-го сезона шоу "Голос" стал Александр Волкодав, наставником которого была Пелагея. Певец набрал 53,3% голосов. В качестве приза молодой исполнитель получил статуэтку и право заключить контракт со студией Warner Music.
Ранее "Дни.ру" писали о другой участнице последнего сезона шоу "Голос" – Тамаре Кутидзе. Забеременевшая звезда проекта, вспоминая ушедшего из жизни артиста, рассказывала: "С Александром Градским у меня сложилась своя история...".