"У меня с ним сложилась своя история": о контакте с Градским рассказала забеременевшая звезда "Голоса"

Тамара Кутидзе стала открытием идущего сегодня в эфире 10-го сезона шоу "Голос". Она была в команде Леонида Агутина и обрела на проекте множество поклонников. Среди них был и мэтр Александр Градский.



К сожалению для известного любвеобильностью мэтра, Тамара после этапа "Нокауты" покинула программу. 18 ноября она на записи видела Градского в последний раз, До его смерти оставалось ровно десять дней...

"С Александром Градским у меня сложилась своя история, свои воспоминания, – говорит Тамара. – Познакомившись с ним, я получила такие слова и наставления, которые никогда не забуду. Этот человек сказал мне: "У вас совершенно великолепный голос". Это была мощная и значимая поддержка для меня! А если такой человек сказал это про меня, значит, действительно, я чего-то стою".

"Для меня это было очень неожиданно и очень грустно, – вспоминает певица о смерти знаменитого музыканта. – Я благодарна судьбе за присутствие Градского в этом маленьком промежутке моей жизни".

Будучи уже глубоко беременной, Тамара все равно продолжала выступать. "Я никогда не забуду его последние, обращенные ко мне, слова: "Как вам удается сохранять такую талию? Когда вы поворачиваетесь спиной, то талия у вас удивительная при таком времени беременности. Я не понимаю, как вам это удалось. Я не говорю уже про пение – оно было у вас безупречно".

Единственное, за что корит себя сегодня Кутидзе, так это за то, что не простилась тогда, на последнем эфире, с Градским. "Мне очень хотелось его обнять и просто сказать: "Спасибо!" – смахивает слезу красавица

Напомним, 72-летнего Александра Градского на последние эфиры приносили на носилках. Потом он перенес инсульт и лежал в нейрореанимации. А причиной его смерти в ночь на 28 ноября стал инфаркт головного мозга и осложнения после перенесенного в сентябре ковида.