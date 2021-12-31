Первый канал разнесли после кражи подарков у больным раком детей: Горько и стыдно

Телеграм-канал "Подъем" сообщил, что создатели программы "Модный приговор" Первого канала, судя по всему, перепутали Новый год с Днем смеха – 1 апреля. Источник утверждает, что вместо подарков телевизионщики устроили ребятам розыгрыш, передав четыре мешка от Деда Мороза в детский онкологический центр.
Однако внутри мешков оказались только пустые подарочные коробки. "Не передать, как мне было горько и стыдно за такой поступок передачи. Разочарование в людях, непонимание, почему и как так можно было поступить не просто с детьми, а с детьми, борющимися за свою хрупкую жизнь", – написала в своем инстаграм-аккаунте одна из сотрудниц Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина.
По словам женщины, организаторы сообщили, что подарки были украдены. Они пообещали написать заявление в полицию.
Напомним, ранее Первый канал угодил в скандал из-за смерти композитора Александра Градского. Дело в том, что музыкант до последнего являлся на работу в шоу "Голос", хотя уже было видно невооруженным взглядом, что он себя плохо чувствует.