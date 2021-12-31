Первый канал разнесли после кражи подарков у больным раком детей: Горько и стыдно

В Сети появилась шокирующая информация о том, что Первый канал сыграл с онкобольными малышами злую шутку.

Телеграм-канал "Подъем" сообщил, что создатели программы "Модный приговор" Первого канала, судя по всему, перепутали Новый год с Днем смеха – 1 апреля. Источник утверждает, что вместо подарков телевизионщики устроили ребятам розыгрыш, передав четыре мешка от Деда Мороза в детский онкологический центр.

Однако внутри мешков оказались только пустые подарочные коробки. "Не передать, как мне было горько и стыдно за такой поступок передачи. Разочарование в людях, непонимание, почему и как так можно было поступить не просто с детьми, а с детьми, борющимися за свою хрупкую жизнь", – написала в своем инстаграм-аккаунте одна из сотрудниц Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина.

По словам женщины, организаторы сообщили, что подарки были украдены. Они пообещали написать заявление в полицию.

Напомним, ранее Первый канал угодил в скандал из-за смерти композитора Александра Градского. Дело в том, что музыкант до последнего являлся на работу в шоу "Голос", хотя уже было видно невооруженным взглядом, что он себя плохо чувствует.

Многие россияне посчитали, что телевизионщики эксплуатировали тяжелобольного наставника проекта, чтобы удержать свои рейтинги. Не секрет, что артист был одним из самых ярких наставников шоу.