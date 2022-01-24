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Шоу-бизнес
Наташа Королева рассказала о сильных эмоциях после скандального запрета

Наташа Королева рассказала о сильных эмоциях после скандального запрета

Певица Наташа Королёва попала в список невъездных лиц Литвы, теперь она не сможет посещать страну и выступать там до 21 января 2027 года.
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Конечно, новость потрясла исполнительницу хита "Желтые тюльпаны", ведь вот-вот в Литве должен был состояться ее сольный концерт. Теперь выступление придется отменить.

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 Наталья Владимировна Королева (Порывай)

Наталья Владимировна Королева (Порывай) певица, актриса, TV-ведущая

"Добрые песни, которые несут позитивное настроение, любовь, дружбу, все самое светлое, искреннее и настоящее, становятся не нужными — и это что, официальная позиция власть имущих? Получается они сами за другие ценности?" — эмоционально отреагировала Королева.

Артистка призналась, что, узнав о том, что она стала персоной нон-грата, испытала "испанский стыд" за правительство страны, которое принимает подобные решения.

"Единственная возможная реакция — это улыбка с горечью и недоумением", – заявила певица.

Она предположила, что, возможно, таким образом представители власти хотят "выслужиться". На такой вывод жену Тарзана натолкнул тот факт, что в 2020 году певица спокойно давала концерты в Литве, однако тогда на нее никто не обратил внимания.

Как отметил телеканал "360", Наташа Королева – не единственная, кто попал в список невъездных лиц. Персоной нон-грата объявлен певец, блогер и исполнитель хита "Ягода Малинка" Хабиб.

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Фото: Juliya Khanina / Russian Look / www.globallookpress.com
24 января 2022, 11:13 Источник: РБК ✓ Надежный источник

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