Дергающиеся Королева с мамой в странных нарядах вызвали оторопь: В цирк пора

Родительницу исполнительницы уже давно любят и обсуждают не меньше, чем ее наследницу. "Маму Люду", как она сама себя называет, активно смотрят и комментируют в "Инстаграме". Живет она в США и часто снимает различные влоги о своей жизни, рассказывая забавные истории или делясь планами.
При этом аудитория у Людмилы Порывай – крайне благодарная. Большинство комментариев в ее блоге положительные. Публика восхищается ее моложавостью и бодростью, а мама знаменитости не останавливается на достигнутом. На этот раз ролик появился в личном блоге Наташи Королевой.
На кадрах мать и дочь танцуют вместе под популярную песню. При этом весь танец они повторяют лишь одно движение. Сама артистка одета в разноцветный комбинезон, а на ее ногах можно увидеть массивные желтые сабо на толстой подошве. Мама дивы облачилась в куртку под цвет обуви дочери, джинсы и футболку.
Многие поклонники тут же принялись восхищаться тем, как прекрасно и бодро выглядят мать и дочь. Другие же вовсе не согласились с ними. "В цирк пора", "Деньги есть, нормальной одежды нет", "Дурдом. И все в восторге?", "Точно крыша едет", "Это уже перебор", – возмутились подписчики. Их быстро поставили на место другие комментаторы.