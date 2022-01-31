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Шоу-бизнес
"Буду лежать, а люди будут смеяться": Сафронов рассказал о подготовке Куравлева к смерти

"Буду лежать, а люди будут смеяться": Сафронов рассказал о подготовке Куравлева к смерти

Художник Никас Сафронов вспомнил, что Леонид Куравлев просил его вместе со скульптором Александром Рукавишниковым создать ему памятник при жизни.
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Так вышло, что задумка актера так и не была реализована. Знаменитый художник разрабатывал эскиз памятника Леониду Куравлеву. Артист решил заранее подумать о том, как будет выглядеть его могила. В тот момент он уже знал, что последний покой найдет там же, где похоронена его жена Нина, – на Троекуровском кладбище столицы.

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"Говорит: "Неудобно, буду лежать, а люди будут смеяться", – цитирует Никаса Сафронова Пятый канал. Живописец отнесся к просьбе звезды театра и кино очень серьезно и взялся за работу. Скульптором был выбран Александр Рукавишников. Последний отказался от оплаты за свою работу, только предложил сброситься на плавку металла, поскольку бронза дорого стоит.

Свой памятник Леонид Куравлев хотел совместить с возлюбленной, чтобы она там присутствовала, и поставить его на их общую могилу. Через некоторое время артист пригласил Никаса Сафронова в ресторан и заявил, что передумал. Он извинился за то, что поменял свои планы насчет памятника. Актер заявил, что ему стало неудобно. Он посчитал, что недостоин такой чести. Леонид Куравлев купил простой памятник.

Напомним, 85-летний Леонид Куравлев умер 30 января. Он скончался в хосписе после долгой болезни. В начале января актера госпитализировали в больницу Коммунарки с пневмонией. Позже знаменитости диагностировали серьезные поражения мозга, что стало последствием проблем с сосудами.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 31 января 2022, 13:36 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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