"Нормальный мужик превратился в плаксу": Семина разнесла покойного Куравлева

Звезда "Вечного зова" сожалеет о кончине актера, но считает его виновным в своем одиночестве. По словам знаменитости, мечта Леонида Куравлева исполнилась – он ушел в мир иной.
Тамара Семина заявила, что артист все время твердил о смерти. Она призналась, что его было просто невозможно слушать. "Некогда нормальный мужик превратился в плаксу", – разнесла звезду актриса, По ее мнению, у Леонида Куравлева была затяжная депрессия, и мысли о смерти были связаны с его "ненавистью к людям и к самой жизни".
Семина отметила, что коллега и в молодые годы не отличался общительностью и веселым нравом, а в старости и вовсе стал мрачным и нелюдимым. По поводу слухов о том, что дети якобы бросили Леонида Куравлева, сдав в дом престарелых, звезда имеет иное мнение.
Актриса заявила, что сын и дочь носились с артистом как с ребенком: делали все для его лечения и определили в хороший хоспис. Тамара Семина привела в пример своего супруга – актера Владимира Прокофьева. Она вспомнила, что после инсульта мужчина 15 лет боролся за жизнь и никому не позволял унывать.
У Леонида Куравлева же, по ее словам, опустились руки. Актриса добавила, что, когда была жива его жена Нина, то подстегивала его, а после ее смерти артист раскис и сдался.
Напомним, 85-летнего Леонида Куравлева не стало 30 января. Причиной смерти стала остановка сердца. В последнее время актер сильно болел. Он находился в хосписе после пневмонии, от которой его лечили в больнице в Коммунарке. Затем у звезды диагностировали еще несколько тяжелых заболеваний, в том числе деменцию смешанного типа и цереброваскулярную болезнь.