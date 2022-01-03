"Театр выродился": Раскрыта причина провала Бузовой на сцене МХАТа

Дмитрий Лысенков прокомментировал участие Ольги Бузовой в театральном спектакле.

Постановка "Чудесный грузин" о молодом Иосифе Сталине во МХАТе имени Горького продолжает появляться в СМИ, хоть спектакль был отыгран всего несколько раз летом 2021 года. Настолько бурный интерес общественности к нему привлекла Ольга Бузова, сыгравшая там одну из центральных ролей. Появление поющей ведущей без актерского образования на сцене драматического театра возмутило многих коллег и общественность.

Осень прошлого года, когда спектакль должны были вновь показывать в новом сезоне, стало известно, что его убрали из программы. Новое руководство театра объяснило это полным провалом и отсутствием спроса на билеты. Ольга была в шоке, рассказывала, что ее "уволили по смс" и вообще была раздавлена. На фоне этой ситуации у артистки даже сдало здоровье.

Общественность стала интересоваться, почему многомиллионная аудитория Бузовой не побежала скупать билеты на спектакль с ее участием. Этот парадокс прокомментировал актер театра и кино Дмитрий Лысенков. Он, каки многие деятели культуры, уверен, что появление на театральной сцене Ольги ее буквально осквернило.

Артист уверен, что во всем виновата деградация театра, которая началась давно. "Отсматривал спектакли этого театра — печальное впечатление всегда было. Поэтому то, куда выродился этот театр в результате, ту форму, которую возглавил Бояков, и то, что туда теперь приходит Кехман — это все звенья одной цепи", – отметил Дмитрий.

Что касается аудитории Бузовой, по его мнению, это люди, далекие от театра и высокого искусства, поэтому на постановку они в очередь не выстроились. "Они в принципе не ходят в театр, поэтому кого мы пытались привлечь? Можно было отпугнуть только тех людей, которые в этот театр ходили", – описал провал Бузовой в театре Лысенков.