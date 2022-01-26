"Фу, как это низко": Муж Собчак изрисовал стену похабщиной

Избранник скандальной телезвезды состоялся как худрук Театра на Малой Бронной. Под надзором Константина Богомолова были поставлены потрясающие спектакли, недаром его ремесло служит искусству. Однако в нерабочее время муж Ксении Собчак порой выглядит крайне невоспитанной личностью.
Ранее "Дни.ру" писали, как Константин Богомолов покрыл жену отборным матом при межличностном общении. Тогда блондинка специально сняла его на камеру, посчитав нецензурную лексику забавным контентом для "Инстаграм".
Теперь же стало известно, что дурные манеры мужчины проявляются еще и на улице. Находясь за границей, Константин Богомолов изрисовал стену похабщиной. Избранник Ксении Собчак написал баллончиком бранное английское слово, которое в переводе означает "грубо совокупляться".
Мужчина попался с поличным — его сняли на камеру во время акта вандализма. Ролик попал в распоряжение возлюбленной хулигана. Ксения Собчак разместила видео в личном блоге и нарвалась на критику.
"Фу, как это низко", "А в Москве сделать так же слабо, ага?!", "Странно от вас такое увидеть!", "Не пойду на его спектакли больше", "Казалось, что ваш муж умней", – выразились пользователи Сети.
Напомним, Ксения Собчак побывала на острове, где обитают пингвины. Рядом с нелетающими птицами ее перекосило.