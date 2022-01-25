"Хирурги бессильны": Собчак о последствиях неудачных пластических операций

То и дело появляется информация, что Ксения Собчак якобы переделала подбородок, а до этого обзавелась новым носом. Но так ли все это в реальности?



Ксения Собчак пока не видит острой необходимости ложиться под нож хирурга. Но коллег за это не ругает. "Я считаю, что если людям это нужно, то почему бы и нет? Я как-то научилась себя принимать такой, какая я есть. Но я ничего против пластических операций других людей не имею. Я считаю, что это личное дело каждого", – пояснила она.



Когда же Ксения Анатольевна решит что-то в себе изменить, то, вероятно, обратится к Георгию Карапетяну. "Есть специалисты, к которым ты готов лететь хоть на край света, или месяцами ждать с ними встречи. К таким хочешь попасть, особенно когда дело касается здоровья или красоты", – пояснила Собчак.

По ее словам, к Карапетяну "летят пациентки со всего мира, его достижения признаны в научных кругах, а коллеги мечтают обучиться его технике". Мол, все потому, что он предлагает современную, максимально щадящую хирургию – без швов, бинтов, трубок и боли.

"Исправляет последствия неудачных операций, когда бессильны другие. Для меня это прям сертификат качества. Исправлять сложней, чем делать с нуля", – рассказала о работе пластического хирурга бывшая звезда "Дома-2".