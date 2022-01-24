Перекошенная Собчак взвыла из-за поездки с Богомоловым: Плачу и бьюсь головой

Ксения Собчак уже достаточно давно отправилась в путешествие вместе с мужем и друзьями. На днях она поделилась впечатлениями от поездки.

Журналистка опубликовала ряд фото и видео. На кадрах она стоит в желтом дождевике в окружении пингвинов и выглядит абсолютно несчастной. Ее лицо перекошено, волосы намокли. Не лучше смотрится и Константин Богомолов, который также весь в воде и сильно замерз. Она поделилась впечатлениями.

Оказалось, что Ксения Собчак решила отправиться на остров, где обитают пингвины. Она сообщила, что шлюпка не только еле довезла их туда из-за сильного снега и ветра, но затем просто развернулась и уплыла от них в неизвестном направлении, оставив наедине с птицами. "Ты один на один с пронизывающим ветром, дождем, и кричащими пингвинами", – ахнула знаменитость.

Журналистка подчеркнула, что было очень холодно. Ждать возвращения лодки пришлось около полутора часов, что казалось вечностью. Она призналась, когда увидела приближающуюся шлюпку, почувствовала себя "спасенным Робинзоном Крузо". Поделилась она и результатами путешествия, отметив что групповые экскурсии – "шанс нарваться на ад".

Подписчики бурно отреагировали на иронию Ксении Собчак. "Плачу и бьюсь головой от смеха! Лучшая", "Это очень смешно, но я так Вам сочувствую", "Обожаю Ваше чувство юмора, Ксюша", "Я смеюсь в голос, надо же так было", – прокомментировали поклонники.