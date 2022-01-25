Звезды Голливуда Умер Зеленский Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Звезда фильма "Горько" Александр Паль найден обледенелым на улице
Ушла вместе с вещами и нашла себе ровесника: что стало с молодой женой Диброва
"Максимальная свинья": Потерявшая 66 кг звезда "Кривого зеркала" стала неузнаваема
Фото сына Собчак и Виторгана довело россиян до слез: Ужасно жаль
партнеры
Вторник
25 января
Лента новостей
13:57
Не отходит ни на шаг: Билана заметили с красавицей-блондинкой
13:55
Гришаева в розовой ночнушке прильнула к коллеге
13:53
Арзамасова сделала выбор между карьерой и семьей: Не обсуждается
13:36
Куда пропали брови: Брежнева показала себя без фильтров и макияжа
13:33
"Стали мужем и женой": Паршута и Тишман поженились в необычном ЗАГСе
13:32
Командующий ООС Украины назвал возможную дату эскалации в Донбассе
13:21
Пугачева под ярким роскошным париком всю жизнь носит траурную повязку
13:02
В Таиланде разъяренные обезьяны перекрыли дорогу
13:00
"Обещание разнузданного секса": почему не сложились отношения Макаревича с известной ведущей
12:54
Дергающиеся Королева с мамой в странных нарядах вызвали оторопь: В цирк пора
12:52
За сутки в России ковидом заразились 67 809 человек
12:48
Доведенный до изнеможения Дмитрий Нагиев: Апогей гнусности и гадости
12:44
Не дружба: Разведенка Бородина прокололась на близости с девушкой
12:40
Куварзина, Михалкова и не только: кто из знаменитостей похудел до неузнаваемости
12:07
Призрак Легкоступовой заставил Фирсова отказаться от наследства
12:01
Подозреваемого в вооруженном ограблении вдовы Градского задержали в столице: Ранее судимый
11:56
"При нем труп упаковывали в пакет": Полицеймако о смерти звезды "Кухни" и болезни известного режиссера
11:47
"Хирурги бессильны": Собчак о последствиях неудачных пластических операций
11:41
Какой должен быть доход у семьи для комфортной ипотеки
11:40
Сбежавшая от мужа Тодоренко взвыла без помощи: Посоветуйте
11:35
Обрубившую волосы Лолиту спутали с "бабушкой" Дибровым
11:24
Губерниев врезал министру спорта Украины после слов о российских спортсменах: Идиот! Главный враг страны
11:22
В Ленинградской области женщина погибла во время крещенских купаний
11:09
"Ну, здравствуй, мир!": счастливый Мерзликин показал новорожденного после слухов о разводе
11:00
Скончался автор песен Боярского и Пьехи
10:52
"Не я инициатор": известная певица раскрыла истинные причины скандального разрыва
10:46
Бросила пьяницу Крючкова и содержала вышедшего из психушки сына: как жила Алла Парфаньяк
10:44
Брежнева сунула ноги в промежность мужику
10:26
Закинь ножки на плечи: 74-летнюю Васильеву в эротичной позе засняли с цветущим Шифриным
10:24
Заслуженного артиста заподозрили в сексуальном насилии над 4-летней внучкой
10:11
В Иркутске прикрыли крупную нарколабораторию
09:51
Бледанс взорвалась после слухов об отправленном детьми в приют Куравлеве: Никто его не сдавал!
09:08
"Порадую парней": красавчик Колдун раскрыл простой cекрет своей железобетонной потенции
09:05
Как Запад накаляет обстановку между Россией и Украиной
09:02
Вдову Градского вывели на чистую воду: Ложь раскрыта
08:54
"Многие боятся заниматься": оказавшаяся без Виторгана Нинидзе рассказала о новой страсти
08:51
51-летнего Маликова засняли с любимым: Сел на шею и радуется
06:42
"Нет!": дочь Нюши по имени Симба издает зверский рык
04:31
Кожа да кости: бесстыжая Ходченкова сбросила лифчик на пляже
02:38
Благоприятные дни для отпуска в 2022 году
00:12
День мученицы Татианы: что нельзя делать 25 января
22:09
Трамп об украинском кризисе: При мне никогда бы этого не произошло
21:48
"Вышел в шортах, а тут сугробы": Билан встревожил публику странным признанием
21:29
Политолог Небоженко назвал неубедительными выступления Зеленского "со страшными речами": Президент устал
21:15
"Утопила": с Асмус случилось ужасное
21:13
В Смоленске произошла авария с участием 5 машин
20:39
Лукашенко созывает парламент в срочном порядке
20:35
"Жуть": Оксана Самойлова вызвала отвращение складками на животе
20:33
В Москве неизвестный обстрелял прохожего из травматического оружия
20:04
"Показывай попку почаще": оголившаяся Лорак возбудила народ
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Приглашение к оральным ласкам: сын Королевой показал миру талант невесты-стриптизерши
Многолетний кошмар: друг семьи растлил Татьяну Васильеву в 4-летнем возрасте
Оранжерея в номере и украшения на 12 миллионов: Бузова купается в роскоши после дня рождения
Обнимай меня ножками: снявшего штаны Колдуна засняли во время нежностей с мальчиком
36-летний Алибасов-младший решил жениться на 83-летней Шукшиной
Бездомная Хлебникова сделала неожиданное заявление: Хочу, чтобы все знали
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Куда пропали брови: Брежнева показала себя без фильтров и макияжа

Куда пропали брови: Брежнева показала себя без фильтров и макияжа

В мире продолжает набирать обороты тренд на естественность: многие звезды не стесняются демонстрировать свою натуральную красоту, и Вера Брежнева оказалась в их числе.
прочитано 83 раза

39-летняя популярная российская певица порадовала поклонников новым снимком: артистка запечатлела себя во время поездки в автомобиле без макияжа. Даже фильтр выбрала естественный, сфотографировавшись в ярких лучах солнца. И, кстати, неслучайно: Брежнева обрадовалась, что сумела поймать такое редкое в зимний период солнце и предположила, что оно, как и многие люди, ждет наступления весны.

ПО ТЕМЕ

Брежнева заговорила о внуках после обнародования ее фото с детской коляской

После трудового года: Брежнева напугала россиян своим видом

 Вера Викторовна Брежнева (Галушка)

Вера Викторовна Брежнева (Галушка) певица, актриса, телеведущая

Из-за яркого света на лице жены Константина Меладзе едва видно брови, что неудивительно, ведь певица – блондинка. Звезда предстала на фотографии без накрашенных глаз, а есть ли на ее губах помада, поклонники не узнают – нижняя часть лица прикрыта защитной маской. Отсутсвие укладки также не остановило экс-солистку "ВИА Гры" поделиться солнечным снимком. В любом случае, в свои 39 лет звезда, как обычно, выглядит прекрасно.

Фото: instagram.com/stories/ververa/

Кстати, Вера Брежнева уже не в первый раз радует подписчиков естественными фотографиями. Недавно певица опубликовала снимок с Мальдивских островов: на нем звезда предстала без макияжа, со слегка растрёпанными волосами, в купальнике и накидке. Образ любимой артистки восхитил фанатов, они даже прозвали её "Солнечной Верочкой".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
25 января 2022, 13:36 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Самые красивые фото Веры Брежневой в купальнике

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Вдову Градского вывели на чистую воду: Ложь раскрыта

Вскрылась правда
Шоу-бизнес

Заслуженного артиста заподозрили в сексуальном насилии над 4-летней внучкой

Он задержан
Шоу-бизнес

Бледанс взорвалась после слухов об отправленном детьми в приют Куравлеве: Никто его не сдавал!

Актриса встала грудью за семью
Шоу-бизнес

Подозреваемого в вооруженном ограблении вдовы Градского задержали в столице: Ранее судимый

Всплыли детали

Гороскоп

Благоприятные дни для отпуска в 2022 году
Благоприятные дни для поиска секс-партнера в 2022 году
Благоприятные дни для смены работы в 2022 году
Каким знакам зодиака разобьют сердце в 2022 году

Здоровье

За сутки в России ковидом заразились 67 809 человек
В Кремле ответили на вопрос о введении локдауна из-за "омикрона"
Число новых заражений COVID-19 в России перевалило за 65 тысяч в сутки
Число суточных заражений ковидом в России впервые перевалило за 60 тысяч человек

Спорт

"Пробило меня": Властная Тарасова довела Ягудина до рыданий
"Сволочи, хейтеры, уроды": хореограф команды Тутберидзе набросился на обидчиков Щербаковой
"Могла прописать": Ковтун рассказал о жестоких методах Тарасовой
Положительный тест: чем закончилось романтическое путешествие Мамаева с новой любовницей

Регионы

В Ленинградской области женщина погибла во время крещенских купаний
В Иркутске прикрыли крупную нарколабораторию
В Калининграде водитель избил таксиста из-за конфликта на дороге
В Подольске вор обокрал салон сотовой связи на миллион рублей
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+