Куда пропали брови: Брежнева показала себя без фильтров и макияжа

39-летняя популярная российская певица порадовала поклонников новым снимком: артистка запечатлела себя во время поездки в автомобиле без макияжа. Даже фильтр выбрала естественный, сфотографировавшись в ярких лучах солнца. И, кстати, неслучайно: Брежнева обрадовалась, что сумела поймать такое редкое в зимний период солнце и предположила, что оно, как и многие люди, ждет наступления весны.
Из-за яркого света на лице жены Константина Меладзе едва видно брови, что неудивительно, ведь певица – блондинка. Звезда предстала на фотографии без накрашенных глаз, а есть ли на ее губах помада, поклонники не узнают – нижняя часть лица прикрыта защитной маской. Отсутсвие укладки также не остановило экс-солистку "ВИА Гры" поделиться солнечным снимком. В любом случае, в свои 39 лет звезда, как обычно, выглядит прекрасно.
Кстати, Вера Брежнева уже не в первый раз радует подписчиков естественными фотографиями. Недавно певица опубликовала снимок с Мальдивских островов: на нем звезда предстала без макияжа, со слегка растрёпанными волосами, в купальнике и накидке. Образ любимой артистки восхитил фанатов, они даже прозвали её "Солнечной Верочкой".