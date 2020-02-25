Вера Брежнева заговорила о внуках после обнародования ее фото с детской коляской

Вера Брежнева ошарашила народ откровенным заявлением. Оказывается, певица с нетерпением ждет продолжения рода.

В своем инстаграм-аккаунте звезда ответила на вопросы фолловеров. Так, один из подписчиков спросил артистку, хочет ли она стать бабушкой, и не страшно ли это для нее.

"Сколько хотите внуков?" - поинтересовались у Веры Брежневой. На это знаменитость ответила довольно мудро. По ее мнению, бояться тут нечего. "Страшно быть молодой и несчастной. Хочу много счастливых внуков!" – заявила Вера Брежнева.

Можно предположить, что такое откровение удивило многих поклонников певицы. Ведь ей всего 38 лет, и становиться бабушкой в ее возрасте пока довольно рано. У звезды есть две дочери: 18-летняя Соня и десятилетняя Сара.

Напомним, ранее Вера Брежнева обнародовала фото, на котором запечатлена с детской коляской. Рядом с артисткой на скамейке снят Леонид Брежнев. В подписи говорится: "Леонид и Вера Брежневы, 1970 г.". Очевидно, фото представляет собой искусно выполненный коллаж.

Отметим, что у мужа Веры Брежневой, продюсера Константина Меладзе от предыдущих отношений, тоже есть дети. Возможно поэтому супруги не торопятся обзаводиться потомством.