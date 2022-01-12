После трудового года: Брежнева напугала россиян своим видом

Каждый раз в начале года российская певица Вера Брежнева и продюсер Константин Меладзе отправляются в путешествие. Это уже стало для них традицией.
Звездная чета в начале года стремится восполнить силы и передохнуть после долгих месяцев работы, а также подготовиться к новым концертам.
В своем "Инстаграм" Вера Брежнева публикует фото и видео с отдыха на Мальдивах. Она сняла рум-тур по роскошному новому отелю, расположенному недалеко от аэропорта, а также вечернюю развлекательную программу.
Брежнева предупредила поклонников о том, что красивых фотографий в ее профиле пока не будет, так как она восстанавливает свои колени. Поклонники обеспокоились из-за того, что ноги певицы были оклеены синими тейпами.
Обычно в этих зонах тейпы клеят при ушибах сустава, бурсите или каких-то заболеваниях и травмах. Но вероятнее всего, Брежнева просто восстанавливает силы после напряженного года и непрерывного концертного графика или для профилактики.
"Пока колени восстанавливаются после трудового года в тейпах — красивых фото не будет", – написала артистка.
Поклонники отметили, что 39-летняя Брежнева выглядит восхитительно и пожелали ей прекрасного отдыха.