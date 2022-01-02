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Шоу-бизнес
Обманувшую народ Климову с криками изваляли в снегу

Обманувшую народ Климову с криками изваляли в снегу

Екатерина Климова показала, как проводит время с дочкой.
прочитано 584 раза

В первый день нового года артистка провела время с семьей. Она поделилась видео, в котором веселится вместе с младшей дочкой Беллой. Девочка катала мать на санках, Климова кричала и смеялась, в итоге они вместе извалялись в снегу. Действие происходило на центральной улице загородного поселка, где находится дом Екатерины.

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 Екатерина Александровна Климова

Екатерина Александровна Климова актриса театра и кино

Недавно артистка показала фото Беллы с праздничного концерта коллектива "Непоседы", в котором девочка учится петь. Поклонники пришли в восторг, глядя на наследницу знаменитости и ее бывшего супруга Гелы Месхи. Пара распалась в середине 2019 года, несмотря на совместного маленького ребенка. Всего Екатерина Климова воспитывает четверых детей от разных мужчин.

В конце ушедшего года артистка попала в громкий скандал. На своей странице в "Инстаграме" она разместила рекламу кредитного предложения одного из банков, посоветовав россиянам взять деньги под невысокий процент. Екатерина отметила, что такая возможность очень кстати перед Новым годом, когда предстоят серьезные траты. Однако подписчики обрушились на Климову с обвинениями в ом, что она обманывает народ и завлекает в долговую яму.

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 2 января 2022, 12:24 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Дети Климовой: как живут и чем занимаются наследники актрисы

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