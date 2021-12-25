Климова оголила попку в сауне перед камерой

Екатерина Климова порадовала подписчиков пикантным фото.

Екатерина Климова не является активным публикатором эротических снимков. Это неудивительно, ведь она создала вокруг себя совершенно иной образ. Так, в глазах поклонников Екатерина – многодетная мать и серьезная актриса. Однако в последнее время артистка ошарашила публику, представ в новом амплуа.

В сторис своего "Инстаграм" Климова выложила фотографию из сауны. Причем позирует она не в закрывающем формы халатике, а в купальнике. Повернувшись спиной, Екатерина показала всем округлую попку. Фигура актрисы замечательна. Поклонники наверняка оценили ее худые ноги и тонкую талию.

Кстати, в интервью с журналистами актриса говорила, что поддерживать красоту ей помогает здоровый образ жизни. Женщина активно занимается спортом. По словам Климовой, всегда нужно работать над собой, если внешность тебя не устраивает. Однако касается это скорее лишнее веса. Так, артистка является противницей пластических операций. Например, раньше она хотела изменить свой нос, однако переросла этот комплекс. Климова призналась, что иначе потеряла бы свою индивидуальность.

Напомним, что в последнее время Екатерина сталкивалась с осуждением общественности. Она прорекламировала кредитные услуги одного из российских банков и нарвалась на массовые отписки. Фолловерам пришлось не по душе то, что актриса загоняет их в долговое рабство.