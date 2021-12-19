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Шоу-бизнес
"Не позорьтесь": Климову оплевали за подлый обман

"Не позорьтесь": Климову оплевали за подлый обман

Аудитория массово отписывается от актрисы за предложение отправиться в кредитное рабство.
прочитано 426 раз

Екатерина Климова возмутила россиян. Актриса опубликовала на своей странице в "Инстаграм" пост, в котором разрекламировала кредитные услуги одного из отечественных банков. Артистка утверждает, что это предложение очень кстати для тех, кто хочет купить близким подарки к Новому году. Климова уверяет, что процентная ставка по кредиту составит всего лишь 5.9%.

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Однако подписчики не спешат ввязываться в долговую яму. Аудитория актрисы возмутилась тем, что она предлагает им ввязываться в сомнительные истории. Ведь россияне столько горя хлебнули из-за кредитов. Все знают, что бывает, если хотя бы немного просрочить выплату. Придется бегать от всевозможных коллекторов, которые не стесняются применять к должникам как психологическую, так и физическую силу. По мнению фолловеров, Климова просто решила нажиться на несведущей аудитории, которая доверилась артистке. Также Екатерину подловили на лжи, ведь она лукавит, говоря и выгодных условиях займа.

"Сама бери кредит, нам не надо", "Не позорьтесь. Люди и так выживают", "Кредиты – это вообще дне", "Людей в заморочки толкаешь", "Да, загоняйте нас в долги", "Ключевая ставка 8,5, а кредит под 5,9? Странно", "Народ вас любит, а вы с ним так", – возмущаются фанаты.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Екатерина Климова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
19 декабря 2021, 17:50 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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Дети Климовой: как живут и чем занимаются наследники актрисы

комментарии

Ответить:

гость007
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Пиар от краски для волос надоел всем, вот и рекламирует очередное д - <цензура> - р- м - о! Скоро презики будет рекламировать, эта "актрисулька-сосулька"!
Гость920619
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Актеры срочно бросились рекламировать различные банки. Каждый день не по одному разу мелькают Гармаш,Безруков и Высоцкая.Обеднели.
Гость928129
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от Крида, Хабенкого, Безрукова, Тимати и Ходченковой тоже отписываются? у нас половина звезд банки рекламирует
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