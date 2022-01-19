Похудевшая Брежнева рассказала о болезни

В эти новогодние праздники звезды отечественного шоу-бизнеса разъехались в жаркие страны. Самыми популярными направлениями стали Мальдивы и Дубай. Вера Брежнева выбрала для себя первый вариант. Неделю артистка наслаждалась солнцем и отдыхом. Поклонники заметили, что Вера выглядит отдохнувшей и сияющей, многие отметили, что она даже еще немного похудела.
Брежнева поделилась, что шикарный отпуск не смогла омрачить даже болезнь. Артистка рассказала, что на пару дней слегка выпала из процесса, так как приболела. Вера поделилась серией фото с отдыха и восхитила подписчиков шикарной фигурой.
"Просто обалденная фигурка! Кайфовая такая! Супер (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Красотка", "Вера ты классная", "Идеальная фигура и идеальная Вера", "Настоящая, живая, красивая изнутри и снаружи. Мое вдохновение", "Рай настоящий. Вера, вы райская птичка", – написали комментаторы.
Ранее Вера Брежнева напугала поклонников. В начале отдыха она предупредила, что временно не будет выкладывать красивые фото, так как восстанавливает колени. На ногах у Брежневой были многочисленные тейпы, которые клеят, чтобы снять нагрузку с мышц и суставов. В Сети предположили, что виной боли в ногах плотный график и постоянное хождение на каблуках.