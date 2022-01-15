"Светится": Брежнева предстала без фильтров и макияжа

Вера Брежнева продолжает удивлять поклонников своей естественностью.

Вера Брежнева, по мнению многих, обладает идеальной внешностью. Фанаты считают ее одной из самых сексуальных звезд отечественного шоу-бизнеса. Женщине тридцать девять лет, но она смогла сохранить красоту и молодость, поэтому выглядит на все двадцать.

Недавно певица поделилась в своем "Инстаграм" фотографией, на которой запечатлена без фотошопа, фильтров и макияжа. Вера сейчас отдыхает на Мальдивских островах и решила порадовать подписчиков беззаботным кадром. На снимке женщина позирует с распущенными и немного растрепанными волосами, на ней надет купальник и легкая накидка. По лицу артистки видно, что она наслаждается отдыхом.

Подписчики восхитились новой публикацией звезды. Они отметили, что женщина выглядит очень свежо и молодо. "Солнечная Верочка", "Светится", "Вера вы прелесть", "Естественная", "Вера, вы даже сонная излучаете свет, красоту и женственность", "Красивое фото. Приятного отдыха, заряжайтесь энергией, и положительными эмоциями", "Какие шикарные волосы у вас, красотка", "Теплый, добрый взгляд", "И не надо красок, вы красивы просто так".

Кстати, на райские острова артистка улетела без сопровождения своего мужа. Она решила отдохнуть в женском кругу, взяв с собой сестру и подруг. По словам Брежневой, ей необходим отпуск, чтобы подлечить колени.