Взвывшая из-за боли Кудрявцева раскрыла забавы в постели

Лера Кудрявцева поделилась мыслями.

Ведущая рассказала, что ее, как и всех, настигает лень. Лера много работает, снимается, занимается семьей и воспитывает ребенка. Кудрявцева поделилась, чем хотела бы заняться в постели. "Мечта провалятся в постели и ничего не делать, тупить (хотя куда уж больше), читать (потому что цифра задолбала), много есть (хотя уже опять плюс 3) (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", - рассказа о желаниях ведущая.

Поклонники поддержали Леру. "Необходимо выбирать время для души, иначе …идет выгорание", "Вы Умница, красавица. Всего Вам самого хорошего", "Меня такое же состояние, как мюнгхаузен себя за косичку из болота вытаскиваю", "Совершенно верно, убежать от работы, гонки за деньгами и детей, просто отоспаться, где-нибудь поесть уделить себе любимой время и ни о чем не думать", "Сегодня полнолуние, поэтому такое состояние у многих", "Серое небо Москвы угнетает однозначно", "Все правильно. Мечта каждой женщины. Побыть в тишине", – написали комментаторы.

Ранее Лера Кудрявцева рассказала о сложностях с трехлетней дочерью. Несмотря на юный возраст, девочка уже во всю показывает характер. Кудрявцева пожаловалась, что дочь обиделась на нее из-за запретов, которые посчитала слишком строгими.