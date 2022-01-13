"Больно сделала": Дочь отвергла Кудрявцеву после скандала

Заботливая мать Лера Кудрявцева сообщила о семейной проблеме.

Лера Кудрявцева, как звездный журналист, любит рубить правду-матку, и регулярно раскрывает фанатам тайны своей личной жизни. Пока окружающие хвастаются напускным семейным счастьем и скрывают беды, она честно рассказывает о трудностях и даже смеется над ними.

В "Инстаграм" теледива нередко показывает трехлетнюю дочь Марию, которая не по годам хитра и умна. Помимо крупных ребяческих достижений, девочка научилась превосходно манипулировать чувствами близких и отстаивать свои границы. Недавно между малышкой и ее матерью разгорелся скандал в силу разных приоритетов.

Крошка Мария серьезно обиделась на мать из-за того, что та слишком строго к ней относилась. Девочке показалось, что материнские запреты слишком велики. Лера Кудрявцева разместила в Сети видео, где ребенок отвергает ее и твердит, что хочет скорее от нее улететь.

"Вчера, когда я сильно обняла Машу, она сказала: "Ты мне вместо любви больно сделала", — разоткровенничалась с подписчиками знаменитость.

Впрочем, девочка согласилась помириться с матерью при соблюдении ряда договоренностей. Лера Кудрявцева зацеловала ее, но малышка в это время была с недовольным видом и даже не ответила на объятия. Видимо, телезвезда не до конца исчерпала конфликт, пытаясь убедить дочь в своей любви.