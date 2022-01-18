Названо имя новой любовницы Тимати: Блондинки в прошлом

Личная жизнь Тимати очень интересует всех его поклонников. На этот раз они раскрыли то, что артист так тщательно скрывал.

Ранее в Сети поговаривали о том, что у Тимати якобы роман с Сашей Дони. Однако, видимо, любовная лодка разбилась о быт. Роскошные фото около океана сменились совсем другими в аккаунте юной дивы. Сам исполнитель, как и всегда, отказывается комментировать ситуацию и просто идет дальше. Долго печалиться о том, что не сложилось – не в его правилах.

Что дальше – поклонники разгадали без лишних трудностей. Теперь знаменитость проводит время в компании другой красавицы. На этот раз джентельмены уже не предпочитают блондинок, потому что в игру вступила модель Валентина Иванова. Она уже покорила сердца всех фанатов и фанаток звезды.

Самые внимательные подписчики тут же принялись сравнивать "истории" модели, самого певца и его мамы. Оказалось, что сейчас они все вместе наслаждаются отдыхом в райских краях: купаются, загорают, наблюдают за попугаями и катаются на водных мотоциклах. При этом и Валя, и Тимати публикуют схожие снимки, но лица друг друга не показывают.

Почему каждые отношения исполнителя развиваются по одной и той же схеме – остается только гадать. Видимо, за все годы артист устал от бурных обсуждений его личной жизни, а потому предпочитает все держать в тайне. При этом отказаться от красочных "историй" он не может.