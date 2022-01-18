"Люблю Алису больше": мама Тимати рассказала об отношениях с внуками

Симона Юнусова – мама известного на всю страну рэпера Тимати. Она взяла на себя ответственность за воспитание Алисы – старшей дочери исполнителя. В своем микроблоге она постоянно делится различными моментами из жизни девочки, а также рассказывает о проблемах, с которыми сталкивается при общении с ней.
Недавно у Тимати родился второй ребенок, которому его подарила модель Анастасия Решетова. Однако Симона принимает не такое активное участи в его жизни. Дело в том, что Решетова не спешит отдавать Ратмира на воспитание Симоне. По словам звездной бабушки, она с внуком не в таких близких отношениях.
"Люблю Алису больше", – призналась женщина. Мама Тимати заявила, что растила внучку буквально с первых дней ее жизни, а потому привязана к ней гораздо больше. Ратмира же она просто любит.
Кстати, Юнусова ранее говорила, что считает, что Решетова неправильно воспитывает сына. Однако пока что она в это не вмешивается. По ее словам, обсуждать этот вопрос она будет с родителями малыша и ни с кем больше.
По мнению фанатов, проблема заключается в самой экс-возлюбленной музыканта. Ходили слухи, что Решетова увела Тимати, когда его другая бывшая избранница только родила дочку. Поклонники уверены, что Симона не смогла простить этого.