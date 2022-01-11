Принц Гарри и Меган Маркл рискуют лишиться своего "рая на Земле"

Из-за засухи идиллия членов монаршей семьи под угрозой.

Для принца Гарри и Меган Маркл Калифорния – "рай на Земле". Там они смогли обрести счастливую жизнь, там очень нравится их детям. Однако есть риск, что им придется покинуть это чудесное место.

Дело в том, что на Калифорнию свалилась засуха, причем аномальная. Из-за глобального потепления штат стал чрезмерно засушливым. Дожди практически не идут, жара на улице ужасная. Поэтому врасти решили действовать жестко. Так, на большей части территории практически запрещают поливать сады, наполнять фонтаны и даже использовать лишнюю воду для мытья автомобилей. Например, людям выписывают штраф, если они поливали газон после выпадения даже самых маленьких осадков. Если человек повторно нарушает закон, то штраф увеличивается.

При таких условиях Гарри и Меган просто не могут содержать свой сад. Так, эксперты отмечали, что наследники монаршей семьи тратили около двадцати тысяч долларов США на участок. Однако в нынешней ситуации они не смогут платить столько денег за полив растений. К сожалению, без воды сад вскоре погибнет.

Напомним, что в Калифорнию супруги перебрались из Лос-Анджелеса. Особняк с окружающей его территорией они приобрели за пятнадцать миллионов долларов. Кстати, по признанию очевидцев, сад у графов Сассекских действительно замечательный. В нем растут розы, оливковые деревья, лавандовые кусты.