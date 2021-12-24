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Шоу-бизнес
Пробил час расплаты: Маркл может упечь сына Елизаветы II за решетку

Пробил час расплаты: Маркл может упечь сына Елизаветы II за решетку

Скадальная история с обвинениями принца Эндрю никак не закончится. Поставить точку в затяжном деле рискует Меган Маркл.
прочитано 399 раз

В 2019 разгорелся скандал, напрямую коснувшийся королевской семьи. Второй сын Елизаветы II получил обвинения в секс-преступлении. Американка Вирджиния Джуффре заявила о том, что два десятка лет назад принц Эндрю ее изнасиловал. Разумеется, монарший наследник опроверг неожиданные упреки, но от него так просто не отстали. Выяснилось, что к делу приобщили еще и Меган Маркл.

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Меган Маркл

Меган Маркл актриса

 Елизавета II

Елизавета II королева Великобритании

Суть в том, что Вирджиния Джуффре никак не согласна все забыть и считает, что пробил час расплаты. Она обратилась в суд и наняла адвоката, который активно ищет помощников из окружения принца Эндрю. Мужчина полагает, что герцогиня Сассекская, как гражданка США, может быть полезна их стороне.

Иными словами, Меган Маркл может дать в суде значимые показания против сына Елизаветы II и таким образом упечь его за решетку. Однако пока ее не привлекли к расследованию, правозащитник лишь рассматривает ее помощь в сотрудничестве.

Адвокат подозревает, что герцогиня Сассекская обладает нужными сведениями и что-то слышала, ведь некоторое время жила во дворце и находилась рядом с обвиняемым в преступлении родственником. Сама Меган Маркл на этот счет еще не высказывалась, журналисты отправили ее представителям запрос для выяснения обстоятельств.


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Меган Маркл. Фото: Ray Tang/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Автор: 24 декабря 2021, 04:31 Источник: The Daily Beast ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Меган Маркл изменила принца Гарри

комментарии

Ответить:

Гость931534
Пожаловаться Ответить
Ну и авторы! Причем здесь эта лживая манипуляторша, супруга глуповатого (в маму) Гарри?!
1

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