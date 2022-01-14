Расплывшаяся Королева забила тревогу: Сбрасываю лишние килограммы!

В своем инстаграм-аккаунте певица признала, что сейчас находится не в лучшей форме. Она поделилась оптимальным для себя и эффективным методом похудения – танцами.
Наташа Королева опубликовала видео, на котором зажигательно отплясывает с мужем Сергеем Глушко (Тарзаном) на вечеринке в честь празднования старого Нового года в одном из клубов в США. "Сбрасываю лишние килограммы!", – подписала она ролик.Напомним, длинные праздничные каникулы Наташа Королева с семьей проводит в Майами, где у нее живет мама – Людмила Порывай. Ранее в "Сторис" исполнительница вложила саморазоблачающее видео, в котором продемонстрировала недостатки фигуры.
Как писали "Дни.ру", Наташа Королева предстала в купальнике на пляже. Взорам фолловеров она представила обвислый живот и располневшие бока. Звезда иронично отметила, что во всем виноват новогодний салат оливье.
Отметим, что теперь у знаменитости есть еще один повод для посещения США. Там у нее растет биологическая дочь. Ранее Наташа Королева признавалась, что подарила свою яйцеклетку другу, а суррогатная мать выносила ему ребенка. Такое решение звезды россияне восприняли неоднозначно. Это стало поводом для бурного обсуждения в СМИ и Сети.