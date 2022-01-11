Королева показала свою реальную фигуру: Живот и складки на боках

Наташа Королева всегда славилась аппетитными формами. Тем не менее, она старалась следить за своим весом, чтобы женственная фигура не оплыла жирком, превратив ее в пышку. И вот теперь звезда пришла к выводу, что ей пора худеть.

прочитано 335 раз