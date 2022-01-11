Королева показала свою реальную фигуру: Живот и складки на боках

На новогодних каникулах артистка дала себе слабину и не слишком задумывалась о лишних килограммах. Январь Наташа Королева проводит, как и многие ее коллеги, за границей. С мужем Тарзаном (Сергей Глушко) они выбрали для отдыха солнечный город Майами в США, где живет мать Наташи Королевой.
В "Сторис" своего микроблога исполнительница похвасталась тем, как проводит время. Так, вчерашний вечер она провела на пляже. Наташа Королева предстала перед публикой в раздельном купальнике, который не смог скрыть недостатки ее фигуры.
Например, взорам поклонников предстал небольшой животик и складки на боках знаменитости. Но и сама Наташа Королева понимает, что ее формы несовершенны по современным канонам красоты. Рассматривая себя во время съемки, певица заявила сидящему рядом супругу, что ей пора худеть.
Сейчас в семье звезды царит гармонии, но еще недавно Наташа Королева и Сергей Глушко оказались в центре скандала. Напомним, некоторое время назад вскрылась правда о романе стриптизера с молодой артисткой Анастасией Шульженко. Из-за этого брак артистки едва не разрушился. Но вокалистка приняла мудрое решение и простила супруга.
Затем в центре бурного обсуждения оказалась сама звезда. Наташа Королева рассказала, что подарила яйцеклетку другому мужчине, став биологической матерью его дочери.