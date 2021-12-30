Слезь с крыши!: Убитый горем Агутин перепугал россиян

Леонид Агутин заставил поклонников понервничать.

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Артист близко общался с покойным Александром Градским, а также работал вместе с ним на "Голосе". Уход маэсро стал ударом для многих, Агутин также был в числе тех, кто был убит горем и не смог смириться с трагедией. Выпуск без Александра Борисовича дался команде крайне тяжело, кресло музыканта никто не занял, а судьбу его команды теперь решают зрители.

Леонид Агутин показал захватывающий кадр, которым напугал своих подписчиков. На фото запечатлен красивый вид на заснеженные крыши и деревья. Очевидно, что фото сделано с высоты. "Мальчик! Слезь с крыши! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Какой уютный уголок!", "Щедрая, зимняя сказка", "Невероятная русская зима. Очень красиво", "Нетронутая красота", "Солнышко – это хорошо!", "Заснеженная композиция из крыш – Изумительная", "Новогодние пейзажи словно в сахарной пудре!", "Высоко сижу, далеко гляжу", – написали комментаторы.

Ранее Леонид Агутин пожаловался на Новогодние шоу. Оказалось, артист выступает на "огоньках" бесплатно, да еще и шоу считает не очень престижными. В итоге для Агутина выступления даются с огромным трудом.