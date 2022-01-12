"Умерла": В истории с учинившим ДТП Ефремовым появилась еще одна смерть

8 июня 2020 года в Москве произошла жуткая авария, в результате которой погиб курьер Сергей Захаров, а актер Михаил Ефремов сел за решетку. До сих пор многие не могут простить артисту нетрезвое вождение и смерть по неосторожности. Слишком велика цена ошибки.
Жестоко пострадавший в ДТП мужчина имел большую семью, которая зависела от него финансово. Его старушка-мать по имени Мария едва сводила концы с концами в глухой деревне. Кончина любимого сына стала для нее ужасным потрясением. Чтобы смягчить боль утраты, родные не стали говорить ей истинную причину ухода Сергея Захарова — соврали во благо.
Получив приговор, Михаил Ефремов обещал материально помогать родственникам погибшего, а бедной Марии купить в подарок новый дом вместо старой развалюхи в забытом богом месте. Однако со временем стало известно, что свое громкое обещание пожилой женщине артист так и не сдержал.
Теперь же для щедрой компенсации стало слишком поздно. Адвокат актера выдал СМИ печальную информацию. "Сегодня мне сообщили прискорбную новость – умерла мама Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым", — рассказал правозащитник. Он отметил, что охотно готов поддержать скорбящую семью, если есть такая необходимость.