"Ад не может закончиться": Ефремов плюнул в душу родне погибшего в ДТП мужчины

Учинивший страшное ДТП Михаил Ефремов жестоко обошелся с близкими погибшего Сергея Захарова. Актер обманул гражданскую жену и мать покойного курьера.

Вечером 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве произошла жуткая катастрофа. Сидевший за рулем джипа Михаил Ефремов вылетел на встречную полосу и столкнулся с легковым автофургоном, водитель которого скончался. В результате многочисленных судебных заседаний артисту дали восемь лет колонии, а впоследствии срок сократили на полгода. Актер до сих пор рассчитывает выйти из тюрьмы досрочно, будто бы совсем не испытывает вины за смерть Сергея Захарова. В прошлом Михаил Ефремов каялся и публично обещал помогать убитой горем избраннице погибшего мужчины и его старушке-матери, но это были пустые слова.

Представитель пострадавшей семьи, адвокат Александр Добровинский, отметил, что заключенный Ефремов не выполнил своих обязательств. Гражданской жене покойного Ирине Стерховой актер сулил денежную компенсацию, а матери погибшего он поручался купить новое жилище вместо старого деревянного пристанища в забытой богом глубинке.

"Ирина Стерхова, не получив денег от Ефремова, терроризирует судами несчастную вдову (официальную супругу Сергея Захарова, — Прим. ред.), для которой этот ад не может закончиться", — поделился осведомленный адвокат. По мнению юриста, Михаил Ефремов остался равнодушен к трагедии и не сумел осознать, какое горе принес людям.