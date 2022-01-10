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Шоу-бизнес
"Так всегда будет": известный актер высказался о выходках Ефремова

"Так всегда будет": известный актер высказался о выходках Ефремова

Борис Щербаков высказался о Михаиле Ефремове и о возможности его освобождения досрочно.
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Недавно на программу "Судьба человека" пришел актер Борис Щербаков. В ходе разговора он упомянул о Михаиле Ефремова, а именно о той трагической ситуации, виновником которой он стал. Щербаков не стал пытаться оправдать коллегу и честно высказался о Ефремове. Он не стал скрывать тот факт, что Михаил перебарщивал с употреблением алкоголя. При этом выходки артиста сходили ему с рук, поскольку "работала фамилия". "Казалось, так всегда будет", – сказал Борис.

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Михаил Олегович Ефремов Актер

Несмотря на это, Щербаков считает, что Ефремов уже достаточно пережил в тюрьме, а потому его можно уже освободить от указания условно-досрочно. Борис уверен, что Михаил уже все осознал и раскаялся. Также гость Корчевникова упомянул об отце Ефремова. Он вспомнил, что тот тоже любил выпить, однако это не приводило к скандалам. По мнению артиста, отец актера не пережил бы известия об аресте наследника.

Напомним, что несколько звезд шоу-бизнеса уже высказывались о необходимости помиловать Ефремова. Так, просили смягчить наказание такие известные личности, как Хабенский или Безруков. Кстати, по словам экс-адвоката актера, Михаил живет в тюрьме не так уж и плохо и даже стал авторитетом среди арестантов.

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Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
10 января 2022, 15:44 Источник: "Судьба человека" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Михаил Ефремов и другие утомленные солнцем звезды

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