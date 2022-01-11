Новые данные о сраженной инсультом Прокловой: Что-то с мозжечком

Ранее СМИ уточняли, что Елена Игоревна якобы была экстренно госпитализирована. Сама она отметила, что у нее все хорошо, несмотря на то, что она в реанимации. Вдаваться в подробности знаменитость не стала. Позднее ее дочь прокомментировала ситуацию. Оказалось, что знаменитость вовсе не внезапно положили в больницу.
По словам наследницы Елены Прокловой, ее мать почувствовала себя плохо во время гастролей в Санкт-Петербурге. Уже там ей вызывали скорую помощь. Затем она вернулась в столицу, а ее состоянием уже начал заниматься бывший супруг. Накануне стало известно, что артистку госпитализировали в одну из клиник Москвы. Ранее сообщалось, что ее состояние оценивали как "средней тяжести".
Борис Щербаков подчеркнул, что недавно общался с бывшим мужем знаменитости. По его словам, у артистки "что-то с мозжечком". Артист сообщил, что уже сейчас ситуация стала лучше, коллегу устроили в хорошую клинику. По словам знаменитости, ее якобы уже перевели из реанимации в отделение нейрохирургии.
Народный артист также указал, что поклонникам не о чем переживать, так как ничего страшного якобы нет. По его мнению, Елену Проклову должны выписать приблизительно через неделю. Пока комментарий от врачей журналисты получить не смогли.