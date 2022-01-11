"Не хочу думать, что связано с личной жизнью": Поргина пнула "распутницу" Проклову после инсульта

Недавно появилась страшная новость. Оказалось, что 68-летнюю Елену Проклову экстренно госпитализировали с инсультом.

Детали пока уточняются. Выяснилось лишь то, что артистка жаловалась на головокружение и повышенное давление. Врачи сделали знаменитости МРТ, после чего диагноз стал очевидным. Накануне Елену Игоревну официально перевели в реанимацию. Пока прогнозов врачи не дают, а состояние оценивают как "средней тяжести".

Прошлый год оказался крайне непростым для Елены Прокловой. Все дело в том, что в какой-то момент она вдруг решилась на откровение. По словам знаменитости, в юные годы она якобы подверглась домогательствам со стороны легендарного режиссера. Он якобы готовил ее к поступлению, но все обернулось вовсе не тем, что хотела артистка.

Называть имя уважаемого человека она не стала, но многие поняли, на кого намекает звезда. Тогда коллеги буквально набросились на актрису. Многие отмечали, что говорить нечто подобное о том, кто ушел из жизни и не может ничего ответить, не совсем корректно. Среди них была и Людмила Поргина, которая практически не переставала критиковать Елену Игоревну.

Ранее актриса отмечала, что подобное поведение считает просто "неприличным" и всячески не одобряла слова коллеги. Однако теперь , видимо, многое изменилось. Людмила Поргина крайне бурно отреагировала на новость о госпитализации Елены Прокловой. "Бедная моя девочка", – воскликнула она и отметила, что ей крайне жаль артистку. При этом не подколоть коллегу она все-таки не смогла. "Не хочу думать, что это связано с личной жизнью", – заявила она, как сообщает "Пятый канал".