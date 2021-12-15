Проклова впервые открыто назвала имя своего сексуального насильника

Елена Проклова впервые озвучила открыто имя режиссера, который домогался ее в юности.

Весной этого года в эфире НТВ российская актриса Елена Проклова рассказала о домогательствах, которые пережила в подростковом возрасте.

Первый раз ее хотел совратить режиссер, когда ей было всего 12 лет. Когда артистке было 16, он отвез ее в лес и стал ее трогать в разных частях тела. Поклонники догадались, что тираном мог быть режиссер Олег Табаков. Однако тогда актриса не стала называть его имени напрямую.

После откровений Прокловой в обществе начался скандал. Многие обвинили актрису в том, что она сама виновата в произошедшем, а кто-то и вовсе назвал ее распутной.

Наконец Проклова открыто сказала, что ее насильником был Табаков. Она признала, что с любовью относилась к нему в то время, но спать с ним не собиралась. Что же касается скандальных откровений, то Проклова заявила, что сделала это для того, чтобы юные актрисы не боялись заявлять о том, чего делать не хотят.

"Говорила я это совсем не потому, что это Табаков", – отметила Проклова.

На вопрос о о том, почему Елена Проклова молчала о случившемся раньше, она ответила, что не хотела портить Олегу Табакову последние дни жизни. Что касается его семьи, то она просит не винить покойного режиссера ни в чем.