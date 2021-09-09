"Ах ты кобелина!": Бывшего мужа Бородиной застукали с раздетой женщиной

Обвиненный в изменах мужчина попал на камеру с молодой красоткой. Экс-супругу Ксении Бородиной устроили разбор полетов.

Ксения Бородина и Курбан Омаров развелись еще в августе, но до сих пор никто из них не озвучил точную причину распада семьи. Россияне предположили, что благоверный звезды "ходил налево", а она устала это терпеть. Особо впечатлительные люди нарекли Курбана Омарова изменщиком и осыпали его проклятиями.

В ответ на дерзкие обвинения экс-супруг Ксении Бородиной снял о себе небольшое видео. По сюжету его застукали в машине с раздетой женщиной, спрятавшей интимные места за полотенцем. Согласно задумке, ролик нес юмористический посыл, однако некоторые пользователи Сети нашли в нем особый смысл.

Частично народ решил, что раз Курбана Омарова задевает тема неверности, значит, он и вправду изменял Ксении Бородиной. В комментариях разразилась провокационная дискуссия. "Ах ты кобелина! Повод все таки был у Ксюши", "Тонкий намек", "А вы изменили своей жене что ли?", "Дыма без огня не бывает", "Было бы смешно, если б не было так грустно", "И даже признался, вот молодец! Честный!" — написали пользователи Сети.

Пока бывший возлюбленный интригует подписчиков, Ксения Бородина вовсю демонстрирует жизнь сильной и независимой женщины. Телеведущая веселится на шумных дискотеках, оценивает мужчин и красуется перед камерой.

