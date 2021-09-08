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Шоу-бизнес
"Фу-фу-фу!": 76-летняя Вертинская о своем отъезде в эмиграцию по примеру знаменитого отца

"Фу-фу-фу!": 76-летняя Вертинская о своем отъезде в эмиграцию по примеру знаменитого отца

Пропустить светскую премьеру фильма "Вертинский" актриса театра и кино Анастасия Вертинская не могла. Ведь главный герой сериала, который с 13 сентября выходит в онлайн-кинотеатре KION, для всех нас – легендарный поэт, актер и исполнитель. А для нее – отец родной.
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Александр Вертинский умер в 1957 году. Его младшей дочери Анастасии было тогда всего 13 лет. Но безграничную любовь к отцу она пронесла через всю жизнь.

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"Папа никогда нас с сестрой не воспитывал, – рассказывал она потом в интервью. – Не спрашивал, что у нас в дневниках. Им был найден удивительный язык для общения. Он, например, говорил: "Я очень страдаю, когда знаю, что вы шалите". Зато отец приходил в восторг, когда они с сестрой получали пятерки по пению. А стальное его не интересовало.

Фото: Дни.ру/ Феликс Грозданов

Когда у Вертинской в 1966-м родился сын Степан, она настояла, чтобы мальчик носил иную фамилию. "Я не уверена, что фамилия Вертинский должна продолжаться, – поясняла она. – Мой отец был настолько великим, что для российской культуры достаточно одного его имени. Это целая эпоха, фамилия Вертинский будет жить в веках, это бриллиант в короне нашей культуры".

Фото: Дни.ру/ Феликс Грозданов

Теперь этот бриллиант будет сиять и на киноэкранах. Сама же Анастасия Александровна в кино не снимается давно. В последний раз она появлялась в кадре в начале "нулевых". Тогда же отошла и от активной сценической работы. Теперь курирует поваров в московских ресторанах Степана Михалкова – разрабатывает там фирменное меню. Она занимается и восстановлением песенного наследия отца, изданием его мемуаров.

Но вот о том, чтобы подобно папе, эмигрировать (Вертинский с 1920 по 1973 год жил в разных странах) актриса и слышать не хочет: "Фу-фу-фу!" – замахала она руками, услышав вопрос про возможность отъезда.

Фото: Дни.ру/ Феликс Грозданов

С журналистами Анастасия Вертинская поделилась некоторыми воспоминаниями об отце: "Ему были свойственны сочувствие, сострадание, поскольку у него самого было очень тяжелое детство – был сиротой. (Когда мальчику было три года, умерла мать, а спустя два года погиб от скоротечной чахотки отец. После смерти родителей Александр и его старшая сестра Надежда оказались в разных семьях у родственников матери, причем брата уверяли в том, что сестра мертва, то же самое сказали и девочке о брате. – Прим. ред.) В его жизни я выделяю три периода – дореволюционный, эмиграция и приезд в Советский Союз. И все три периода были эпохой славы. Но для меня лично он, прежде всего, поэт".

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Фото: Дни.ру/ Феликс Грозданов
Автор: 8 сентября 2021, 21:41
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"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей

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