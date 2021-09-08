Исхудавшая жена Петросяна вызвала оторопь

32-летняя Татьяна Брухунова часто показывает фолловерам новинки своего гардероба, созданные молодыми и перспективными российскими дизайнерами. Женщина всегда выбирает яркие, стильные и оригинальные наряды, которые подчеркивают ее индивидуальность и в выгодном свете подают ее фигуру. Накануне жена Петросяна продемонстрировала в "Инстаграме" свое новое фото в синем тренче, в котором ее талия стала еще уже, чем была прежде.
От пользователей соцсети не укрылись подозрительные изменения в фигуре молодой женщины. Исхудавшая Брухунова вызвала оторопь аудитории и породила разные домыслы. Возможно, избраннице юмориста наконец удалось скинуть несколько лишних килограммов, о наличии которых она говорила когда-то. Или же Татьяна просто воспользовалась специальной программой для обработки фото. Что касается модной новинки Брухуновой, то она пришлась подписчикам по душе.
Фолловеры написали:
"Какая худенькая" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Почти Мэри Поппинс! Такая хрупкая!", "Тростиночка!", "Худыш", "Красотка вы похудели!", "Вы в нем такая стройная ,воздушная. И Вам идет такой цвет".
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