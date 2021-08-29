Молодую жену Петросяна поздравляют со второй беременностью: Свершилось

Молодая супруга юмориста регулярно публикует фото своих образов, которые вызывают бурную реакцию у фанатов. На днях Татьяна выложила снимок в клетчатом комбинезоне и с крохотной сумкой Jacquemus. Как сообщает "Экспресс газета", такая миниатюра стоит около 40 тысяч рублей. Именно легкий комбинезон натолкнул подписчиков на мысль о второй беременности жены Евгения Петросяна.
По обыкновению комментаторы засыпали Брухунову комплиментами. "Будет сестричка или братик у Вагаши", "Неужели свершилось?", "Сделали самое главное" "Танечка, вы прелесть!", "Красивая (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написали поклонники.
Татьяна никак не комментирует домыслы подписчиков. Тем более, недавно уже ходили слухи о ее беременности, которые оказались ложными. Брухунова публично осудила тех, кто задавал бестактные вопросы.
Ранее Татьяна Брухунова пришла в ярость из-за статьи о бывшей жене Евгения Петросяна. В материале написали, что Елена Степаненко пытается помирить бывшего мужа с дочкой. Также в статье задели и молодую избранницу юмориста. Татьяна назвала публикацию "проплаченным фейком" и пригрозила авторам судом.
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