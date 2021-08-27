Молодая жена Петросяна пожаловалась на наглую ложь

Избранницу юмориста вывела из себя статья об экс-супруге Евгения Петросяна Елене Степаненко. Она обвинила журналистов в травле и назвала материал "проплаченным фейком". На нападки она отреагировала в сторис своего инстаграм-аккаунта.
В статье говорилось о попытках артистки помирить Евгения Петросяна с его дочерью. Упоминалась там и Татьяна Брухунова. В ответ девушка пригрозила авторам материала разборками в суде. Она уверена, что многие новости о ней якобы публикуются по заказу некоего злопыхателя.
Татьяна Брухунова отметила, что стала жертвой информационной травли. Своего недоброжелателя она намерена вывести на чистую воду и привлечь к ответственности за ложные сведения.
Ранее 29-летняя жена Евгения Петросяна публично осудила тех, кто задает ей
бестактные вопросы о беременности. Дело в том, что девушка недавно показала серию снимков, на которых у нее заметен небольшой живот. Татьяна
Брухунова опровергла домыслы о том, что
скоро станет мамой во второй раз. У избранницы юмориста есть свои особенности фигуры, из-за которых ее не раз подозревали в беременности.
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