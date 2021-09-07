"Мистер совершенство": стильный Маликов поразил народ

Дмитрий Маликов умеет по-хорошему удивлять публику.

Народный артист не слишком часто делится с аудиторией свежими снимками, но когда это случается, практически каждый кадр вызывает ажиотаж среди поклонников. Многим кажется, что Дмитрий Маликов нашел волшебный эликсир молодости и с годами совсем не меняется.

Сегодня 51-летний артист опубликовал в своем инстаграм-аккаунте новый кадр, который опять поразил народ. На снимке Маликов облачен в черную футболку и черную кожаную куртку. Волосы музыканта блестят, на лице играет довольная улыбка, в руках – стаканчик кофе – от всего образа так и веет стилем, драйвом, молодостью.

Преданные фанаты Дмитрия высоко оценили стильный образ артиста и буквально завалили его комплиментами.

Люди написали:

"Дмитрий всегда молодой вот генетика" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Димуль, отлично, классно выглядишь", "Вечно юный Дмитрий Маликов", "Красивый какой )))", "Мистер Совершенство".

Напомним, бурным обсуждениям периодически подвергается и внешность супруги Дмитрия Маликова – 56-летней Елены. Одним пользователям кажется, что женщина выглядит прекрасно, другие же обвиняют ее в злоупотреблении пластическими операциями. Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что лицо жены Дмитрия Маликова вызвало ужас.