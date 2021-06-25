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Шоу-бизнес
"Докатился": россияне врезали спутавшемуся с Бузовой Маликову

"Докатился": россияне врезали спутавшемуся с Бузовой Маликову

Дмитрий Маликов и Ольга Бузова выступили вместе на фестивале "ЖАРА", после чего в Сети начался скандал.
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О том, что Бузова и Маликов выступят вместе, не сообщал никто. Дуэт стал неожиданным для многих. Артисты исполнили песню Маликова.

Обсуждая номер, поклонники осудили Дмитрия за то, что он якобы опустился до уровня поющей ведущей. "Докатился", – упрекали они артиста. Однако другим понравился тандем. Они отметили, что пара звучала по новому и свежо.

Маликов был одет в нежно голубой костюм, а на Бузовой было пышное платье розового оттенка. Кто-то из фанатов даже предположил, что коллеги хорошо бы смотрелись вместе.

Неожиданно поддержку тандему Ольги Бузовой и Дмитрия Маликова оказала телеведущая Анастасия Ивлеева. Она опубликовала их снимок в своем аккаунте.

Напомним, недавно 35-летняя Ольга Бузова, которая сыграла на сцене МХАТ, кардинально сменила имидж. Она перекрасилась в блондинку и стала вести себя не так вызывающе. Поклонники считают, что она стала совсем другим человеком. Да и сама она недавно на красной ковровой дорожке заявила, что якобы начинает новую жизнь.

В Сети поговаривают, что поющая ведущая изменилась под влиянием своего нового возлюбленного, который пока держится в секрете.

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Дмитрий Маликов. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 25 июня 2021, 19:47 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
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