Голая Караулова поддалась уговорам женатого Плющенко

Юлианна Караулова вспомнила о том, какую роль однажды сыграл в ее творчестве муж Яны Рудковской.

На днях выпускница "Фабрики звезд" стала героиней ютуб-шоу "ДаДа — НетНет" и поделилась своим опытом работы со знаменитым продюсером. Самый первый клип, который две блондинки выпустили вместе, запомнился Юлианне Карауловой надолго, ведь там она впервые предстала перед зрителями голой.

По сюжету клипа на песню "Не верю" в какой-то момент Караулова должна была скинуть с себя платье и остаться в одних трусиках. Исполнительнице было неловко, но ее убедили, что в контровом свете ничего не будет видно. Однако когда готовое видео прислали певице на утверждение, она поняла, что это была "подстава": в кадре девушка оказалась полностью обнаженной.

Увиденное очень расстроило исполнительницу, ведь она заранее предупреждала Рудковскую, что не будет сниматься голой. Яна настойчиво пыталась уговорить исполнительницу согласиться на готовый вариант, однако та долго сомневалась – до тех пор, пока ей неожиданно не позвонил муж продюсера.

Евгений Плющенко решил помочь своей супруге и взялся убедить упрямую певицу. Фигурист по-мужски объяснил девушке, что на видео она выглядит прекрасно и ей совсем нечего стыдиться. Караулова еще немного поколебалась, так как боялась показаться голой, но потом все же поддалась уговорам Плющенко и Рудковской и согласилась.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Юлианна Караулова отодвинула ребенка на второй план.