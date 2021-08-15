Карьера важнее: Караулова отодвинула маленького ребенка на второй план

В конце мая 2021 года российская певица Юлианна Караулова поделилась с подписчиками в своем аккаунте в "Инстаграме" радостной новостью. Девушка впервые стала мамой. Под постом она получила огромное количество радостных сообщений, поздравлений и пожеланий здоровья малышу и родителям.
В свою очередь исполнительница хитов "Внеорбитные", "Ариведерчи" и "Танцы на нервах" поблагодарила всех за приятные слова. Также она посвятила пост медицинскому персоналу больницы, в которой произошла ее первая встреча с малышом.
Казалось, что в семье Карауловой наступила полная идиллия и девушка должна наслаждаться материнством, но у музыканта совсем другие планы. Она сообщила, что наконец-то возвращается на сцену. Она уже усердно и много работает, чтобы на первых гастролях после родов не только прекрасно выглядеть, но и звучать так же красиво, как и раньше.
Исполнительница начала свой путь с Сибири. Концерты уже прошли в Новосибирске и на Алтае. Несмотря на задержку рейса в аэропорту "Толмачево" из-за сильного тумана звезда чувствует себя прекрасно. Также ее греет мысль о том, что совсем скоро она отправится в Турцию.
"Привет, настоящая гастрольная жизнь! Я так скучала" – написала радостный пост молодая мама.
Напомним, что Караулова вышла замуж за саунд-продюсера Андрея Черного. От него-то знаменитость и родила сына.
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